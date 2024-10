Handball: In diesen Städten steigt die Heim-WM 2027

Bundestrainer Alfred Gislason will mit dem DHB-Team bei der Heim-WM 2027 weit kommen.

Eröffnungsparty in München, Finale in Köln - und Berlin ist nicht dabei: Der Deutsche Handballbund (DHB) hat am Montag die Spielorte für die Heim-WM 2027 (13. oder 14. bis 31. Januar) vorgestellt. Mit dabei sind auch Hannover, Kiel, Köln, Magdeburg, München und Stuttgart.