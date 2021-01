Das Gefühl einer Niederlage dürfte der 61-Jährige auch bei der 27. IHF-Weltmeisterschaft, die am 13. Januar in Ägypten beginnt, nicht so bald kennenlernen. Zum Auftakt startet der dreimalige Weltmeister am Freitag in Gizeh gegen den krassen Außenseiter Uruguay (18 Uhr, live in der ARD), am Sonntag dann trifft das Team auf die Kapverden (18 Uhr/ARD), beide Gegner debütieren beim Weltturnier.