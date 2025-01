Favoritencheck vor der WM:Wer stürzt Dänemarks Handball-Könige?

Die Wettquoten sprechen eine deutliche Sprache. Wer vor den Handball-Weltmeisterschaften der Männer, die am Dienstag in Dänemark , Norwegen und Kroatien starten, zehn Euro auf Dänemark setzt, bekommt im Fall eines dänischen Sieges lediglich 19 Euro zurück. Ein vierter dänischer WM-Triumph in Folge - das gab es noch nie in der Geschichte des seit 1938 ausgetragenen Championats - scheint programmiert.