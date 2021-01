Tatsächlich wäre es eine Sensation gewesen, wenn Uwe Gensheimer & Co diesen famosen Lauf nach der Pause, als sie in 14 Minuten aus einem 13:16 ein 25:22 machten, fortgesetzt und die "ballsicherste Mannschaft der Welt" (Torwart Johannes Bitter) aus dem Turnier geworfen hätten. In dieser Phase schien die deutsche Abwehr tatsächlich dicht zu halten, und Bitter vernagelte das Tor.