Den größten Leistungssprung aber machte der Koloss am Kreis: Bence Banhidi. Der Kreisläufer misst 2,06 Meter und bringt über 120 Kilogramm auf die Waage. Hält der 25-Jährige, der ebenfalls in Szeged auf höchstem Klubniveau spielt, erst einmal den Ball in den Händen, ist er nicht mehr zu stoppen. Bei der EURO wurde er in das All-Star-Team gewählt. "Er ist im Moment der beste Kreisläufer der Welt", sagt Deutschlands Rechtsaußen Timo Kastening.