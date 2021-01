Bester Torschütze in der DHB-Auswahl in Gizeh war Linksaußen Marcel Schiller mit sieben Treffern. In der nächsten Turnierphase trifft das DHB-Team zunächst auf Europameister Spanien (3:1 Punkte), die weiteren Gegner sind Polen und Brasilien. Die beiden Erstplatzierten der Hauptrundengruppe I qualifizieren sich für das Viertelfinale.