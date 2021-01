Zentraler sind beiden Spiele als Testplattform für die kommende WM in Ägypten, die für Deutschland am 15. Januar in Gizeh beginnt. Denn der isländische Coach ist aufgrund der vielen Absagen gezwungen, in kürzester Zeit eine völlig neue Mannschaft aufzubauen. Er habe "extrem wenig Zeit", sagte Gislason, das sei schon eine besondere Situation in seiner fast 30jährigen Trainerkarriere.