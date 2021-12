Die DHB-Frauen sind bei der WM in Spanien vielversprechend gestartet. Das Auswahl von Bundestrainer Henk Groener landete einen über weite Strecken überzeugenden 31:21 (17:10)-Sieg gegen Tschechien und hat damit klaren Kurs auf die Hauptrunde genommen. Weitere Vorrundengegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe E sind die Slowakei am Samstag und Ungarn am kommenden Montag. Die besten Drei kommen in die Hauptrunde des XXL-Turniers mit erstmals 32 Teams.