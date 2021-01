Schweden, ursprünglich als Außenseiter in die WM gestartet, beeindruckte auch gegen "Les Bleus" mit einer hoch effizienten Spielweise. Hinten stellte die Mannschaft des norwegischen Trainers Glenn Solberg eine extrem bewegliche und aggressive 6:0-Deckung mit einem starken Torhüter Andreas Palicka (Rhein-Neckar Löwen) dahinter. Und vorne gelangen Hampus Wanne und Co. etliche Tore per Tempogegenstoß.