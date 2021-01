Handball-WM

Nun tritt Gislason das erste Mal als Bundestrainer auf die Spanier, und das in einem Schlüsselspiel bei der WM in Ägypten (Spanien – Deutschland ab 20.15 Uhr, live im ZDF, Anwurf 20:30 Uhr). Nach der knappen Niederlage gegen Ungarn ist die DHB-Auswahl zum Siegen verdammt, wenn sie nicht auf Schützenhilfe angewiesen sein will.