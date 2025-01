WM-Tests: Robuste Brasilianer fordern deutsche Handballer

Insofern kommt für die beiden letzten Testspiele vor der 26. Handball-WM , die am 14. Januar in Dänemark, Norwegen und Kroatien startet, kein sportliches Fallobst auf die deutschen Handballer zu. In den beiden Duellen am Donnerstag ( 18.30 Uhr/ZDF-Livestream ) in Flensburg und am Samstag in Hamburg ( 16.20 Uhr, sportstudio live ) hat es die DHB-Auswahl mit einem sehr physischen und robusten Gegner zu tun.