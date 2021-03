Die Entwicklung, so Fröhlich im Fachmagzin "Kicker", zeige eine Tendenz zur Zurückhaltung. Und das sei positiv. Selbst der Videobeweis konnte in der Vergangenheit manches Handspiel nicht aufklären. So wie beim WM-Finale 2018: Im Endspiel zwischen Frankreich und Kroatien (4:2) entschied Schiedsrichter Nestor Pitana nach VAR-Einsatz auf Handspiel von Kroatiens Ivan Perisic und Elfmeter für Frankreich, den Antoine Griezmann zum 2:1 verwandelte.