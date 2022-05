Trainingslager der DFB-Elf : Aktivurlaub mit Signalwirkung

Ab Dienstag wird das DFB-Team gezielt auf den Auftakt in der Nationenliga in Bologna hinarbeiten. "Die Intensität ist sehr hoch. Der Fokus ist da, es fehlt aber noch in der Feinabstimmung", sagte Flick. So habe man sich in den vier Trainingseinheiten bei optimalen Bedingungen in Marbella "in Situationen, die wir super rausgespielt haben, um den Lohn gebracht". Ein altbekanntes Problem.