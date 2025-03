Special Olympics: Helena Klintschar träumt von einer Medaille

: Mehr als ein Jahr. Ich habe schon für die nationalen Winterspiele in Oberhof im Januar 2024 viel trainiert, das war ja die Qualifikation für die Weltspiele. Danach war ich im März in Schladming bei den Winterspielen und dann ging das Training in den Osterferien in Österreich weiter. Damit ich die Technik nicht verlerne, habe ich ab April zweimal im Monat in der SnowWorld Bispingen mit meiner Trainerin Heidi Evert trainiert. Manchmal war ich im Sommer am Vormittag im Freibad schwimmen und mittags sind wir in die eisige Skihalle gefahren.