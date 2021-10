Auch zum Start in diese Saison fehlte der Weltmeister von 2018. Grund: eine Knie-OP. Erst Ende August stieg Hernandez wieder ins Training ein, er stand seit dem 4:1 in Leipzig am 11. September aber immer in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann. Hernandez mache "einen sehr guten Eindruck. Er ist körperlich wieder voll da und hat keine Probleme im Knie", lobte Nagelsmann den Innenverteidiger zuletzt.