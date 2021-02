Trainer Julian Nagelsmann reagierte auf die Enttäuschung in der Champions League gegen Liverpool am Dienstag gleich mit vier Wechseln. Die wichtigsten Personalien: Im Sturm durfte neben Yussuf Poulsen erstmals Hee-chan Hwang von Beginn an in der Bundesliga ran. Der künftige Münchner Dayot Upamecano stand nicht im Kader.