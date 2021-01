Die Schalker hielten gegen die nach jüngsten Enttäuschungen verunsicherten Berliner lange kompakt dagegen und hatten auch Chancen: Mark Uth prüfte Alexander Schwolow (11. Minute). Teenager-Stürmer Matthew Hoppe (21.) bereitete dem Hertha-Schlussmann mit einem Kopfball Probleme. Und in der 28. Minute musste Schwolow gegen Uth (28.) in höchster Not retten.