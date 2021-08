Mitte August wandte sich Lars Windhorst an die Öffentlichkeit: "Die letzte vereinbarte Tranche in Höhe von 30 Millionen Euro wurde heute an Hertha BSC überwiesen", twitterte der Investor. Er habe seit 2019 damit insgesamt 375 Millionen Euro in den Verein gepumpt. Über das gleiche Medium antwortete er Kritikern: