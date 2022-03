Angetrieben wurde sie von dem Gedanken, "dass wir unser Land in internationalen Wettkämpfen verteidigen sollen", wie Mahutschich am Samstag im Aktuellen Sportstudio im Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein sagte. Eine Äußerung, die zeigt, dass Sport selten so politisch war wie im Augenblick, in dem der Krieg in der Ukraine das Leben in Europa beherrscht.