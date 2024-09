6:1-Sieg in Kiel: FC Bayern spaziert an die Tabellenspitze

Da der 1. FC Heidenheim verlor (am Freitag 2:4 gegen Borussia Dortmund ) und RB Leipzig nur remis spielte (0:0 gegen Union Berlin), ist der FC Bayern nach dem dritten Spieltag die einzige Mannschaft mit der bestmöglichen Punktausbeute. Zudem glückte die Generalprobe für den Champions-League -Auftakt am kommenden Dienstag zu Hause gegen Dinamo Zagreb (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch)