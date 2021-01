Schleswig-Holstein ist immer noch das einzige der alten Bundesländer, das noch nie einen Erstligisten stellte. Doch seit die Störche im Mai 2018 nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg den Durchmarsch in die Bundesliga verpassten, lebt der Traum in der Landeshauptstadt wieder. Ein Traum, der an eine alte Geschichte anknüpft.