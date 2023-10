Nationalspielerinnen wie Kapitänin Alexandra Popp, Lena Lattwein und Torhüterin Merle Frohms hatten rund um das Island-Spiel in Bochum ein Ende des Schwebezustands gefordert. Aus "Fürsorge" für Voss-Tecklenburg sah sich der DFB lange in seinem Vorgehen eingeschränkt. Zuletzt wurde aber klar, dass sich eine Entscheidung nicht länger auf die lange Bank schieben lässt. Zumal es in den nächsten Länderspielen am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island weiter um die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 geht.