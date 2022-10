Die Gedenktafel wird am Montagnachmittag am Volksparkstadion eingeweiht. Dem HSV ist die Kritik bewusst, dass es so lange gebraucht hat, bis der Tod von Adrian Maleika auch in Hamburg ein würdiges Gedenken erfährt. "Auch wenn die aktuell verantwortlichen Personen nichts dafür können, dass dazu zu lange geschwiegen wurde, liegt es umso mehr in unserer Verantwortung, Lehren daraus zu ziehen und zukunftsgewandt zu agieren", sagt Cornelius Göbel, Leiter der Fanbeauftragten beim HSV, in einem Interview auf werder.de.