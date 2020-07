Am Freitagmittag war's offiziell: Nico Hülkenberg übernimmt in Silverstone das Racing-Point-Cockpit von Sergio Perez. Der 33-Jährige wird an diesem und am nächsten Wochenende neben dem Teameigner-Sohn Lance Stroll (Kanada) in Silverstone starten. "Hulk" fuhr schon von 2014 bis 2016 für den Racing-Point-Vorgänger Force India.