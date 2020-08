WM-Spitzenreiter Hamilton erklärte: "Das war von mir nicht die perfekte letzte Runde. Valtteri hat einen super Job gemacht." Vettel reagierte resigniert. "Es war alles, was ich hatte", funkte Vettel recht emotionslos an seine Box. Am Sky-Mikrofon fügte er hinzu: "Das Ziel war, weiter nach vorne zu kommen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinen Runden. Mehr war heute nicht drin mit dem Auto. Ich versuche jedes Mal, den Reset-Knopf zu drücken und mein Bestes zu geben."