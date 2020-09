Laut seines Vereins Manchester City muss sich Ilkay Gündogan nun in eine zehntägige Quarantäne begeben. Der 29-Jährige hatte am 3. September gegen Spanien und am 6. September gegen die Schweiz in der DFB-Auswahl gespielt. Wo sich Gündogan angesteckt hat, ist vorerst unklar.