Fußball-Nationalelf: Umfrage stimmt Gündogan "traurig"

Ilkay Gündogan zeigt ist enttäuscht und "traurig" über die ablehnende Haltung etlicher Menschen in Deutschland zu Fußball-Nationalspielern mit Migrationshintergrund. Die Zahlen in einer WDR-Umfrage, die mitten in der EM-Vorbereitung der DFB-Auswahl Schlagzeilen macht, überraschen den 33-Jährige gleichwohl nicht.