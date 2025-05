Champions League: Inter - Barça, wie ein neues Jahrhundertspiel

Inter Mailand und der FC Barcelona liefern im Champions-League-Halbfinale mit 13 Toren ein fußballerisches Gesamtkunstwerk. Im Sieger-Land Italien werden Erinnerungen an 1970 wach.

Der Schlusspunkt im San-Siro-Stadion: Inter-Stürmer Davide Frattesi erzielt den 4:3-Siegtreffer. Quelle: Spada/LaPresse via Zuma Press)

"Unglaublich! Ich bin 36 Jahre alt, ich bin nicht mehr der Jüngste - und ich darf mit dieser Mannschaft das Finale spielen", sagte der Schweizer, der im Anschluss an seine herausragende Leistung beim mitreißenden 4:3 nach Verlängerung strahlte:

"Ich könnte nicht glücklicher sein." „ Inter-Torwart Yann Sommer

Im Gegensatz zu ihm war Flick bedient und brummelte nach Mitternacht noch ziemlich lange das Lamento über den polnischen Top-Schiri Szymon Marciniak in seinen Drei-Tage-Bart - "fast jede 50:50-Entscheidung war für Inter".

Flick: "Werden zurückkommen"

Doch dann riss der Coach der Katalanen trotz der Enttäuschung über den geplatzten Triple-Traum die Augen zu seiner Kampfansage weit auf: "Wir werden nächste Saison zurückkommen."

Das bleibt zu hoffen. Schließlich lieferten sich Barça und Inter ein Duell für die Geschichtsbücher. Wer dachte, dass das 3:3 aus dem Hinspiel nicht zu toppen sei, sah sich getäuscht.

Im Mailänder Hexenkessel brachten Lautaro Martínez (21.) und Hakan Calhanoglu per Foulelfmeter (45.+1) die Mailänder in Führung. Die Katalanen schlugen wie schon eine Woche zuvor zurück. Eric García (54.) und der Ex-Leipziger Dani Olmo (60.) glichen aus, ehe Raphinha in der 87. Minute gar das 3:2 gelang. Francesco Acerbi (90.+3) sorgte für eine weitere Wendung, die Davide Frattesi mit dem Siegtreffer krönte (99.). Nie fielen in einem Königsklassen-Halbfinale mehr Tore.

Inter steht zum siebten Mal im Endspiel und greift nach dem vierten Henkelpott der Klubgeschichte. Zuletzt holten die Mailänder 2010 den Titel - mit einem 2:0 gegen die Bayern, die sie in dieser Saison im Viertelfinale ausgeschaltet haben.

Presse erinnert an Jahrhundertspiel 1970

Am Mittwoch überschütteten Italiens Medien die Inter-Mannschaft mit Lob und zogen Vergleiche zum Jahrhundertspiel zwischen Italien und Deutschland im WM-Halbfinale 1970 (4:3 nach Verlängerung).

"Eine wahnsinnige Mannschaft erobert das Finale mit einem Spiel, das bereits legendär ist", schrieb die "Gazetta dello Sport". "Nicht umsonst ist 4:3 ein Resultat, das in Italiens DNA fest verankert ist", meinte "Tuttosport". Und "La Repubblica" fragte rhetorisch: "4:3. Wo haben wir diesen Film bereits gesehen?"

Hätte es im 16. Jahrhundert schon diesen Sport gegeben, so schrieb die Zeitung "A Bola" in Portugal, "wäre dieses Spiel ein Gemälde da Vincis gewesen".

Yann Sommer vor Rückkehr an alte Wirkungsstätte

In Spanien schimpften die Zeitungen in erster Linie über den Schiedsrichter, hatten aber noch Platz für die Würdigung Sommers. "Was für ein Auftritt des Schweizer Torhüters. Spektakulär", schrieb "Marca".

Yann Sommer pariert einen Schuss von Barcelona-Spieler Lamine Yamal (nicht im Bild). Quelle: Piero Crusiatti / AFP

Ausgerechnet Sommer, auf den bei seinem kurzen Intermezzo beim FC Bayern 2023 häufig Kritik eingeprasselt war, darf nun erneut in München vorspielen. Die große Bühne hat sich der langjährige Gladbacher mit etlichen Paraden selbst bereitet.

Vor allem seine schier unglaubliche Rettungstat gegen García in der 57. Minute läuft im Internet hoch und runter. "Du rennst einfach durch und versuchst, eine Hand an den Ball zu bekommen", kommentierte der Keeper die Szene.

Eine Hand an den spanischen Meisterpokal könnte Barcelona schon am Sonntag bekommen. Am viertletzten Spieltag wartet der womöglich entscheidende Clásico gegen Real Madrid.

Da Flick die vier Punkte Vorsprung nicht verspielen und nach dem Pokalsieg zumindest das Double sichern möchte, wollte der frühere Bundestrainer die Enttäuschung so rasch wie möglich hinter sich lassen: "Am Donnerstag werden wir wieder trainieren und uns auf Real vorbereiten."

