Internationale Topstars bei Olympia in Paris

Am 24. und 26. Juli bereits beginnen die ersten Teamwettkämpfe, unter anderem mit der Auftaktpartie der DFB-Frauen gegen Australien - live im ZDF . Am 26. Juli ist die Eröffnungsfeier. Anschließend kämpfen rund 10.500 Athletinnen und Athleten in 329 Entscheidungen in Paris um die Olympia-Medaillen. Im Blickpunkt stehen einige herausragende Sportler und Sportlerinnen, die bereits jetzt als die Topfavoriten gehandelt werden.