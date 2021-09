Konietzko: Man muss sagen: PotAS hat Reserven. Es sollen die Verbände verstärkt gefördert werden, die perspektivisch Erfolge erzielen können. Aber wie das so ist mit Blicken in die Zukunft, es ist unwahrscheinlich schwer, das in Zahlen abzubilden. Daran wird jedes mathematische System scheitern. Mit welchem Modell auch immer – wir werden die Zukunft nicht vorhersagen können. Letztlich scheitert das gesamte System daran, dass es den Nachwuchs, die Arbeit an der Basis nicht einbeziehen kann.