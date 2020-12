Für Paris 2024 hat das IOC nun festgelegt: Erstmals werden weibliche und männliche Athleten exakt die gleiche Anzahl an Startplätzen erhalten. Die Gesamtzahl der Sportler wird sich im Vergleich zu Tokio 2020 (11.092) um 592 auf 10.500 reduzieren. Es wird weniger Medaillenentscheidungen geben (339 in Tokio/329 in Paris). Und: Es sollen rund 400 Offizielle weniger dabei sein.