Bach-Nachfolger: IOC wählt Chef - im Modus "Top Secret"

Gesucht wird der zehnte Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) - oder die erste Präsidentin. Gewählt wird am 20. März. In der nun 131 Jahre währenden Geschichte des inzwischen Milliarden schweren Weltsport-Imperiums gab es bislang nur neun Anführer.

Pierre de Coubertin am längsten als IOC-Chef im Amt

Seit 2013 steht Thomas Bach, deutscher Jurist und Fecht-Olympiasieger von 1976, an der Spitze des IOC. Acht Jahre im Amt plus eine Verlängerung um vier Jahre bei einer Wiederwahl - so sehen es die aktuellen Statuten für einen IOC-Präsidenten vor. Bachs Zeit als IOC-Chef ist somit abgelaufen.

Bach wollte länger IOC-Präsident bleiben

Thomas Bach macht aus seiner Zukunft weiter ein Geheimnis. "Meine Amtszeit endet 2025. Es wird Wahlen geben - so oder so", sagte der IOC-Präsident.

100 IOC-Mitglieder wählen Präsidenten

Und so wird also bei der 144. IOC-Sitzung vom 18. bis 21. März in Griechenland ein neuer Präsident oder die erste Präsidentin bestimmt, die Wahl durch die gut 100 IOC-Mitglieder soll am Donnerstag in geheimer Abstimmung erfolgen.