IOC-Votum: Coventrys Erfolg auch ein Triumph für Bach

Mut zur Veränderung mit schalem Beigeschmack

Bachs Abschiedsgala in Griechenland

Doch nun entpuppt sich das 144. Klassentreffen der IOC-Mitglieder in einem Luxusressort auf der griechischen Halbinsel Peleponnes als schillernde Abschiedsgala des Mannes, der in den vergangenen zwölf Jahren mit Stringenz und Kalkül seinen Willen durchsetzte. Jede Kritik, jedes Betteln um mehr Transparenz und mehr Mitsprache ließ er an sich abperlen.

Absolute Mehrheit im ersten Wahlgang

Erst wurde Bach am Mittwoch zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit ernannt. Dann setzte sich am Donnerstag die von ihm protegierte Kirsty Coventry gegen sechs ältere Herren durch, sogar gleich im ersten Wahlgang. Das ist seinerzeit nicht mal Bach selbst gelungen.

Samaranch Junior und Coe chancenlos

Behält Bach die Fäden in der Hand?

Man ist bereit für eine Frau an der Spitze, aber offenbar nicht für ein wirkliches Umkrempeln der verkrusteten Strukturen. Ist die Installation von Kirsty Coventry an der Spitze des IOC also nur ein Bachscher Kniff, um die Sache gut aussehen zu lassen und in Wirklichkeit im Hintergrund die Fäden in der Hand zu behalten?