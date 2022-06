Nations League : DFB-Elf rettet Remis in Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihren ersten Härtetest in der Nations League gegen Europameister Italien mit einem Remis beendet. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick offenbarte in Bologna beim 1:1 (0:0) Schwächen in allen Mannschaftsteilen. Joshua Kimmich verhinderte mit seinem Tor in der 73. Minute die erste Niederlage unter Flick. Kurz zuvor hatte Lorenzo Pellegrini (70.) die mit sechs Debütanten im Kader angetretenen Italiener in Führung geschossen.