Man nehme: eine italienische Torwartlegende, die sich in Deutschland großer Beliebtheit erfreut - und die sich vor dem doppelten Kräftemessen im Nations-League -Viertelfinale in einem großen deutschen Sportmagazin zu den Chancen der Azzurri gegen die DFB-Elf am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand und Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund) äußert. "Italien hat ein ultra-konkurrenzfähiges Team mit einem schlauen, charismatischen Trainer", sagte Ex-Weltklassetorhüter Gianluigi Buffon, seit 2023 Delegationsleiter der Squadra Azzurra, im Interview mit dem "Kicker":