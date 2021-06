Vor 12.445 Zuschauern im Stadio Olimpico ließ die Mannschaft von Roberto Mancini gegen die Eidgenossen von Beginn an einen Klassenunterschied erkennen. Manuel Locatelli schoss die Azzurri in der 26. Minute nach einem feinen Spielzug der Italiener zur verdienten Führung und schnürte in der zweiten Spielzeit den Doppelpack (52.).