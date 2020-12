Zu Weihnachten schenken sie sich in England nichts - zumindest auf dem Rasen. Das mussten die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz in Diensten von Chelsea am zweiten Weihnachtstag leidlich erfahren. Im Derby gegen den in die Abstiegsregion abgerutschten Arsenal FC setzte es eine 1:3-Niederlage. Chelsea-Trainer Frank Lampard wechselte Werner zur Halbzeit aus und sagte nach der Partie: "Heute hat uns Timo mit und ohne Ball nicht genug gegeben."