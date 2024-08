Doping-Experte Sörgel: Fall Sinner "stinkt zum Himmel"

Kurz vor dem Start der US Open sorgen die positiven Dopingtests und der schnelle Freispruch des Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien für große Diskussionen auf der Tour.

Doping-Experte Sörgel spricht von Ausrede

"Er ist unfassbar professionell. Er würde nie etwas absichtlich tun. Er war in einer unglücklichen Situation", sagte Sinners Trainer Darren Cahill einen Tag nach der aufsehenerregenden Enthüllung in einem Interview mit dem US-Sender ESPN.

Für Fritz Sörgel hat Sinners Erklärung einer unverschuldeten Kontamination dagegen einen deutlichen Beigeschmack. "Auf jeden Fall, das stinkt zum Himmel", sagte der Doping-Experte bei Sport1: "Diese Methode der Ausrede, dass es über die Haut aufgenommen wird, wird in letzter Zeit verstärkt verwendet. Und das ist nun ein weiterer Fall."

Begründung: Keine Absicht bei Sinner

Sinner, einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel in New York, war im März zweimal positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden, jedoch um eine Sperre herumgekommen.

Nach Angaben der International Tennis Integrity Agency (ITIA) ist Sinner letztlich von einem unabhängigen Gericht freigesprochen worden. Sinner habe nachvollziehbar darlegen können, dass er durch seinen Physiotherapeuten unschuldig kontaminiert worden sei. Dieser habe an seinem Finger eine Wunde behandelt und dann offenbar bei einer Behandlung die Substanz übertragen.

Zwei Kollegen Sinners schimpfen

Von Sinners Kollegen haben sich bislang nur Nick Kyrgios, der in der Weltrangliste nicht mehr geführt wird, und der Weltranglisten-105. Denis Shapovalov geäußert. "Du wirst zweimal auf eine verbotene Substanz getestet (...) Du solltest für zwei Jahre gehen." Shapovalov macht eine Besserbehandlung des Stars, der nur sein Preisgeld und 400 Punkte vom Turnier in Indian Wells verlor, aus:

Branchenriesen wie Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Alexander Zverev halten sich bislang mit Kommentaren zurück, werden aber in New York sicher auf das Thema angesprochen werden.

Sörgel fordert Sperre für Sinner

Gerade in Italien wurden schon mehrere Sperren nach Clostebol-Nachweisen ausgesprochen, sowohl im Fußball, Basketball als auch im Tennis. Im Fall des norwegischen Skistars Therese Johaug handelte es sich ebenfalls um diese Substanz. Sie gab an, die Creme zur Behandlung eines Sonnenbrandes im Training in Italien eingesetzt zu haben.