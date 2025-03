Joshua Kimmich zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF

Am Samstag, 15. März 2025, kommt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins "aktuelle sportstudio". Im Studiogespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein wird es auch um den Vorsprung der Bayern in der Bundesliga und um die Ziele gehen, die der 30-Jährige mit seiner Vertragsverlängerung verbindet - zu sehen ab 22.30 Uhr online first in der ZDFmediathek und ab 23.00 Uhr im ZDF.