Singen gehört nicht zu Jürgen Klopps Stärken, sein kleines Ständchen am vergangenen Donnerstag dürfte aber dennoch sehr viele Menschen sehr gefreut haben. "I'm in love with here and I feel fine", trällerte Liverpools Coach grinsend zur Melodie des Beatles-Klassikers "I feel fine" in einem Video, das der LFC in den Sozialen Medien verbreitete - und in dem Jürgen Klopp seine Vertragsverlängerung bis 2026 verkündete.