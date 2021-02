ZDFsport: Frau Amar, der Spielbetrieb in den Juniorenligen ruht, in vielen Bundesländern dürfen die Nachwuchsmannschaften zwar trainieren, aber Corona-konform und nicht unter Wettkampfbedingungen. Wie sehen Sie die Situation für die U17- und U19-Spieler in den Nachwuchsleistungszentren?