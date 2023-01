Als es am Sonntagnachmittag in Hannover um Sieg oder Niederlage ging, ergriff Julian Köster die Initiative. Mit einem wuchtigen Sprungwurf über den isländischen Mittelblock hinweg erzwang er ein wichtiges Tor. Und kurz darauf setzte sich der Rechtshänder in einem Zweikampf "gegen die Hand" durch, zog also links am Gegenspieler vorbei und erhöhte auf 33:30. Kösters Tor Nummer fünf in dem Spiel.