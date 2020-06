Bericht: FCK vor Insolvenzantrag

Der Verein strebt offenbar ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung - eine sogenannte Planinsolvenz - an. Damit könnte sich der FCK sanieren und den drohenden Absturz abwenden. An diesem Montag will die Vereinsführung auf einer Pressekonferenz über die wirtschaftliche Lage und die geplanten Schritte informieren.