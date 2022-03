Die Fußball-Nationalmannschaft von Kanada hat sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team gewann am vorletzten Spieltag des Kontinentalverbands Concacaf gegen Jamaika 4:0 und hat die Teilnahme an der WM in Katar zum Ende des Jahres sicher. Die bislang einzige WM mit Kanada war das Turnier 1986 in Mexiko.