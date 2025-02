NFL-Super-Bowl: Warum den Chiefs Liebesentzug droht

Die Kansas City Chiefs sind die Könige der Crunch-Time und könnten sich im Super Bowl 59 in New Orleans unsterblich machen. Für ihre Dominanz zahlen sie aber einen Preis.

Chiefs vor dem Titel-Triple

Patriots als warnendes Beispiel

Die New England Patriots waren im Finale 2008 in ähnlicher Situation. Der Serienmeister pflügte ohne Niederlage durch die Spielzeit. Die einzige relevante Frage schien, ob das Team um Tom Brady das allerbeste der Geschichte sei.

Das Finale ging durch den Sensationserfolg der New York Giants verloren. Danach brauchte New England Zeit, um sich neu aufzustellen.

Ganz unabhängig vom Spiel im Superdome von New Orleans: Die Chiefs haben sich als Dynastie im Football etabliert. Schon die Titelverteidigung im Jahr 2024 war bemerkenswert, das hatte es 19 Jahre lang nicht gegeben in einer Liga, die systematisch Wettbewerb und Spannung fördert.

Cowboys und 49ers in Reichweite

Drei Mal in Folge in den Super Bowl zu kommen haben nur drei weitere NFL-Teams geschafft: Die Miami Dolphins (1971 bis 1973), New England (2017 bis 2019) und die Buffalo Bills (1991 bis 1994). Miami scheiterte im ersten Anlauf, die Patriots in der Mitte an den Eagles und die Bills verloren sogar alle vier Finals.