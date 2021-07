Der Norweger Karsten Warholm hat beim Diamond-League-Meeting in Oslo den Uralt-Weltrekord über 400 Meter Hürden gebrochen. Der Welt- und Europameister blieb in 46,70 Sekundn acht Hundertstelsekunden unter der fast 29 Jahre alten Traumzeit von Kevin Young, die der US-Amerikaner bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona aufgestellt hatte. Warholm hatte zuvor mehrfach seinen Europarekord verbessert - zuletzt im August 2020 auf 46,87 Sekunden.