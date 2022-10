Nach HRW-Angaben wurden vier Transgender-Frauen, eine bisexuelle Frau und ein schwuler Mann befragt. Alle sagten demnach aus, dass sie in einem unterirdischen Gefängnis in der Hauptstadt von Mitgliedern des Innenministeriums festgehalten worden seien. Dort sei es unter anderem "von Ohrfeigen bis hin zu Tritten und Schlägen, bis sie bluteten", gekommen, schrieb HRW. In einem Fall soll eine Person sogar zwei Monate ohne Rechtsbeistand in Einzelhaft gesessen haben. Zudem gaben die Personen an, gezwungen worden zu sein, Erklärungen zu unterschreiben, in denen sie sich verpflichteten, "unmoralische Aktivitäten einzustellen".