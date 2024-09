Das aktuelle sportstudio zum 250. Mal mit "KMH"

Am kommenden Samstag erreicht Katrin Müller-Hohenstein eine besondere Wegmarke: Sie moderiert das aktuelle sportstudio zum 250. Mal ( ab 22.30 Uhr in der ZDFmediathek ).

Erste Sendung im Februar 2006

Ihren Einstand feierte "KMH" am 4. Februar 2006. Seitdem hat sie in bisher 249 Ausgaben die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagabend durch den Klassiker der Sportberichterstattung geführt.