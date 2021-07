Aber Kerber dominierte in ihrem elften Grand-Slam-Viertelfinale von Beginn an. Die frühere Nummer eins der Welt war vom ersten Ballwechsel an hochkonzentriert und agierte mit guter Körpersprache. Sie attackierte Muchova immer wieder auf der schwächeren Vorhand und holte sofort ein Break. Auch eine erste brenzlige Situation bei eigenem Aufschlag (4:2) überstand die Deutsche, nach 34 Minuten gehörte ihr Satz eins. Doch auf einmal schlichen sich bei Kerber leichte Fehler ein.