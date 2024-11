Champions League: Warum Coman um Job bei Bayern zittern muss

Als Vincent Kompany vor dem Spiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag, 21 Uhr ( Zusammenfassung im ZDF am Mittwoch ab 23 Uhr ), über seine Flügelspieler Michael Olise, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané sprach, lachte der Trainer des FC Bayern vergnügt auf. "Das sind schon vier Waffen, die wir da haben, und dann kommen noch andere dazu. Mathys Tel kann auch da spielen", sagte Kompany.